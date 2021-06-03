Торги акциями Pro Kapital остановлены на несколько дней

Финансовый директор Pro Kapital Ангелика Аннус. Фото: Liis Treimann

Вчера Таллиннская фондовая биржа решила приостановить торги акциями Pro Kapital Group, поскольку компания не предоставила аудированный финансовый отчет за 2020 год. По словам представителей компании, причина отсрочки связана с банкротством предприятия Tallinna Moekombinaat (TMK), которому принадлежит торговый центр T1 и которое входит в концерн Pro Kapital.