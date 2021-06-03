Майт Краун • 3 июня 2021 в 9:38
Биржа
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Торги акциями Pro Kapital остановлены на несколько дней
Вчера Таллиннская фондовая биржа решила приостановить торги акциями Pro Kapital Group, поскольку компания не предоставила аудированный финансовый отчет за 2020 год. По словам представителей компании, причина отсрочки связана с банкротством предприятия Tallinna Moekombinaat (TMK), которому принадлежит торговый центр T1 и которое входит в концерн Pro Kapital.
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