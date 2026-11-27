По данным Департамента статистики, в третьем квартале эстонские строительные предприятия построили в Эстонии и за рубежом в общей сложности на 6% больше, чем за тот же период 2025 года; на местном строительном рынке объем вырос на 8%. Однако разрешений на новое жилищное строительство запрашивалось меньше.