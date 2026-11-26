На 3 млн евро меньше: надежды на рост поступлений от онлайн-казино после снижения налога не оправдались
Надежды на то, что снижение налога поможет государству получать больше денег от онлайн-казино, пока не оправдались. По данным Налогово-таможенного департамента, в этом году от онлайн-казино поступило меньше денег, чем за тот же период прошлого года.
Депутат Рийгикогу Танель Тейн оплатил из компенсации служебных расходов затраты на юридическую помощь и коммуникацию, связанные с поправками к Закону о налоге на азартные игры. Он пояснил, что у партии на эти расходы средств не было.
Когда тяжёлой технике требуется ремонт, не всегда достаточно того, чтобы специалист добрался до машины. Ему необходим доступ к техническим базам данных производителя, диагностике и информации о запчастях. Если эти системы не работают, может остановиться и важная для клиента машина. Для компании INTRAC EESTI, занимающейся продажей, арендой и обслуживанием тяжёлой техники, это одна из причин, по которым кибербезопасность стала напрямую связана с бесперебойной работой бизнеса.