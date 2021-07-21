Квартальная прибыль Coop Pank удвоилась
Во втором квартале нынешнего года прибыль Coop Pank удвоилась, кроме того, впервые количество клиентов банка превысило 100 000 человек, сообщает Äripäev.
Прибыль Coop Pank во втором квартале выросла на 123% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 3 миллиона евро, информирует Äripäev.
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