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Квартальная прибыль Coop Pank удвоилась

Во втором квартале нынешнего года прибыль Coop Pank удвоилась, кроме того, впервые количество клиентов банка превысило 100 000 человек, сообщает Äripäev.

Глава Coop Pank Маргус Ринк Фото: Андрас Кралла

Прибыль Coop Pank во втором квартале выросла на 123% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 3 ​​миллиона евро, информирует Äripäev.