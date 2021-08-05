Дмитрий Фефилов • 6 августа 2021 в 3:00
Биржа
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Вино может скрасить не только вечер, но и инвестиционный портфель
Инвестирование в вино часто сравнивают с вложениями в искусство, однако порог входа здесь гораздо ниже, а ликвидность – выше.
С 2018 года в Эстонии существует стартап LeVinum, который позволяет покупать вино для инвестиций. Инвестировать в этот напиток через LeVinum можно двумя способами: либо самостоятельно выбрать бутылку, либо ежемесячно переводить компании определенную сумму денег, на которую та формирует инвестиционный портфель клиента.
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