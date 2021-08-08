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Nordea планирует выплатить осенью рекордные дивиденды

Запрет на выплату дивидендов и обратный выкуп акций, введенный Европейским центральным банком (ЕЦБ) в связи с коронакризисом, закончится для банков в октябре. В связи с этим Nordea планирует рекордную выплату дивидендов, пишет финская деловая газета Kauppalehti.

Логотип банка Nordea (иллюстративное фото) Фото: Reuters/Scanpix

По сведениям Kauppalehti, нынешней осенью банк Nordea собирается выплатить акционерам почти 3 млрд евро в качестве дивидендов - рекордную сумму в истории финского фондового рынка.