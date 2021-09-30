Правом подписки на новые акции LHV Group не воспользовались 8%

Кто из инсайдеров LHV продал права на подписку, а кто подписался на новые акции

Связанные с LHV руководители провели несколько сделок по продаже прав на подписку новых акций. По данным Финансовой инспекции, управляющий фондами LHV Йоэль Кукемельк и один из основателей банка Райн Лыхмус продали часть прав на подписку.