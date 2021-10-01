Как уберечь портфель от внезапного обвала?

Фото: JUSTIN LANE

Как обычному инвестору застраховать себя от шоков рынка? Стоит ли следовать советам Баффета и даже не заглядывать в портфель в «жаркие дни» падений, или есть возможность хотя бы частично уберечь портфель от провалов?

На самом деле инструментов масса, один из самых распространенных - ордер стоп-лосс, который ставится на определенный уровень ниже цены покупки, и при сильном движении вниз акция продается при достижении именно этого уровня (а не ниже). Но тут есть сразу несколько неудобных моментов: во-первых, в портфеле может быть десяток-другой акций и устанавливать на каждую из них уровень стоп-лосса не очень практично. Во-вторых, если это не резкое падение, а мягкая коррекция перед взлетом, вашу бумагу продадут на низком уровне, а после может начаться мощный тренд, который, собственно, вы и предвидели. Тогда вы пропустите все движение, оставшись без акций.