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    Как уберечь портфель от внезапного обвала?

    Фото: JUSTIN LANE

    Как обычному инвестору застраховать себя от шоков рынка? Стоит ли следовать советам Баффета и даже не заглядывать в портфель в «жаркие дни» падений, или есть возможность хотя бы частично уберечь портфель от провалов?

    На самом деле инструментов масса, один из самых распространенных - ордер стоп-лосс, который ставится на определенный уровень ниже цены покупки, и при сильном движении вниз акция продается при достижении именно этого уровня (а не ниже). Но тут есть сразу несколько неудобных моментов: во-первых, в портфеле может быть десяток-другой акций и устанавливать на каждую из них уровень стоп-лосса не очень практично. Во-вторых, если это не резкое падение, а мягкая коррекция перед взлетом, вашу бумагу продадут на низком уровне, а после может начаться мощный тренд, который, собственно, вы и предвидели. Тогда вы пропустите все движение, оставшись без акций.
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