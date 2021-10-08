Вкус биржи: Сорос и до биткойна добрался

Фото: Lisi Niesner, Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Нон-фармы - ни рыба ни мясо. Вот поэтому они и “не фермы”. В этот раз статистика новых рабочих местах в США вышла не в первую, а во вторую пятницу октября (чтобы вы не расслаблялись: статистика должна быть непредсказуемой!). Создано 200 тысяч новых рабочих мест, безработица составила 4,8% а аналитики в очередной раз мимо кассы (предполагали, что будет создано полмиллиона новых рабочих мест; “В каком фантазийном мире они живут?”, - спрошу я постфактум). Отразилось ли это на фондовом рынке? Который, кстати, теперь как Атлант: расправил после сентябрьского падения плечи.

Сигнал к атаке - два зелёных свистка! Т.н. whistleblower рассказала немало нового и интересного (т.е. всё то, что все давно знали и так) о внутренней кухне Facebook. В тот же самый день как она вышла из тени, Facebook, Instagram и Whatsapp дружненько грохнулись на несколько часов (на радость Твиттеру и Реддиту). Почему Фуад Расулов подумывает о том, чтобы “зашортить” акции Facebook? И что его останавливает?

Джордж Сорос и до биткойна добрался! Пока нас всех развлекал Цукерберг (и искал в серверной отвалившийся провод), Bitcoin тихой сапой вырос до 54 тысяч долларов. Это связывают в том числе с тем, что фонд великого и ужасного Джорджа Сороса торговал помимо всего прочего криптовалютами. Неужели столь скромные действия самого что ни на есть традиционного инвестора (те, кто считают, что Сорос правит миром, с нами не согласятся) влияют на рынок “крипты”?

Илон, ты куды собрался? А как же Калифорния? Илон Маск объявил, что собирает свои манатки и дует в Техас. Настоящий ковбой! Почему головной офис Tesla переезжает из Пало-Альто в Остин?

Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.