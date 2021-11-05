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    Вкус биржи: пелотон, не гони ложь идей

    Пелотончик: ДОРОГО-богатоФото: Shannon Stapleton, Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Нонфармов подвезли! Сегодня первая пятница нового месяца, а значит… нет, не “суперприз на барабане!”, а вышли вышли nonfarm payrolls, показывающие, сколько новых рабочих мест было создано в США за прошлый месяц. Пол-лимона (513 000) как-никак, а безработица упала на 0,2%, составив 4,6%. Как правильно всё это интерпретировать: “жить стало лучше, жить стало веселее” или “всё хорошо, прекрасная маркиза”?
    Пелотон, не гони ложь идей. Акции компании Peloton, производящей умные велотренажёры для дома (несколько тысяч баксов - и лисапед можно крутить по-умному!), упали на 32%. Не хотят инвесторы педали крутить (за акции Coca-Cola можно быть спокойным)! В чём причина такого снижения? Происки конкурентов? Инвесторы только и делали, что качались, пока были в локдауне? Или причина в дороговизне продукта?
    Осень наступила, вянули цветы, Goodyear сдал отчётность... А как же ты? Наступил сезон отчётностей. Этот удобный штамп, когда надо объединить в одну группу несколько компаний, вообще никак не связанных между собой. Anyway… Отчитались AMD, Nvidia, Goodyear Tire (производят шины, а не “хороший год, уставай”) Помните, как Фуад Расулов “отутюжил” Intel пару выпусков назад? Что теперь скажет про AMD?
    Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.

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