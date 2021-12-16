OA Coffee аннулирует свое IPO

Руководитель OA Coffee AS Таниель Ваадерпасс обещает исправить несоответствия правилам Nasdaq, чтобы получить разрешение выйти на биржу First North.Фото: Андрас Кралла
OA Coffee приняло решение по окончании периода подписки на акции полностью аннулировать свое предложение, следует из биржевого сообщения.
В среду, 15 декабря, закончился период подписки на акции OA Coffee. Предприятие использовало свое право частично или полностью аннулировать это предложение. Деньги, которые были забронированы на счетах инвесторов, принявших участие в подписке, вновь доступны для владельцев.
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