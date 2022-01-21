Акции выросли, а закрывать позицию не хочется. Что делать?
Фото: LUCAS JACKSON
Рост рынков в течение последних двух лет был беспрецедентным. Те, кто успел закупиться на более низких уровнях, начали испытывать желание продать акции - синица в руках лучше журавля в небе. С другой стороны, вероятно, мы находимся на пороге нового цикла роста, да и корпорации публикуют неплохие отчеты. Как быть?
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