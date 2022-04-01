Инфляция в еврозоне достигла нового исторического максимума

Финдиректор перевела со счета фирмы свыше 400 000 евро предполагаемым мошенникам
Финансовый директор предприятия Kohila Vineer, крупнейшего работодателя Рапламаа, попалась на удочку предполагаемых мошенников, предлагавших на первый взгляд крайне выгодные инвестиционные возможности, и перечислила им со счета компании почти 425 000 евро.
Финансовый директор предприятия Kohila Vineer, крупнейшего работодателя Рапламаа, попалась на удочку предполагаемых мошенников, предлагавших на первый взгляд крайне выгодные инвестиционные возможности, и перечислила им со счета компании почти 425 000 евро.