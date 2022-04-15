Производитель роялей Steinway возвращается на биржу

Почему рост инфляции обрадовал рынки?

После того, как стало известно, что инфляция в США выросла на 8,5%, рынок акций неожиданно пошел вверх, а доходность гособлигаций вниз, хотя по логике должно было произойти с точностью до наоборот. Почему рынок так реагирует, и что продолжает его удерживать от падения, рассуждает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.

После того, как стало известно, что инфляция в США выросла на 8,5%, рынок акций неожиданно пошел вверх, а доходность гособлигаций вниз, хотя по логике должно было произойти с точностью до наоборот. Почему рынок так реагирует, и что продолжает его удерживать от падения, рассуждает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.