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    Вкус биржи: мой Netflix - это Bloomberg

    Фото: Stanislav Kogiku, Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    “Мой Netflix - это Bloomberg. 24 часа в сутки. С музыкой”, - объясняет трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов, почему у него нет подписки на Netflix. Вот из-за таких как он акции и упали на 37%! Расулов в курсе: помните его спор с Morgan Stanley? ШОК, СЕНСАЦИЯ - Американский банк выиграл.
    Дела отлично, как обычно. Tesla отчиталась за первый квартал. Результат: 18 миллиардов долларов оборота и пять миллиардов долларов прибыли. Привет всем, кто говорил “Тесла - убыточная компания”! Есть ли причины радоваться и “быковать” по этой бумаге? И что неугомонный Маск опять задумал в отношении Твиттера? Сага продолжается.
    Полставки сделано, полставок больше нет! Джером Пауэлл заявил о том, что на майском заседании ФРС будет обсуждаться вопрос поднятия ставки сразу на 0,5 пп (нет, это не половина “полной безысходности”, а пятьдесят базисных пунктов). Что это означает? Правильно - что могут поднять на все 0,75!
    Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.

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