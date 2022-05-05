Вкус биржи SPECIAL EDITION: Илон, Илон, ну зачем?
Ищет кнопку "Редактировать", А НЕТУ! Пришлось покупать твиттер.Фото: Джо Скиппер, Scanpix
Внеурочный. Внеплановый. Неожиданный. Непонятно откуда возникший. Одним словом - специальный выпуск “Вкуса биржи”, ПОЛНОСТЬЮ посвящённый покупке Илоном Маском Твиттера.
Cвершилось: Илон Маск сказал заветные три слова (“Я покупаю твиттер”), и ОНА (социальная сеть) согласилась. Сделка ещё не совершена, но данный момент о ней принято говорить как о свершившемся факте (тем смешнее будет, если сорвётся).
В специальном выпуске “Вкуса биржи” мы разберём покупку Маском Твиттера со всех сторон.
С экономической: сможет ли Илон Маск превратить убыточный набор байтов (Твиттер) в красивое Эльдорадо (прибыльный набор байтов)?
С политической: восстановит ли Маск свободу слова в этом злостном, циничном и токсичном пространстве?
С человеческой: ЗАЧЕМ ему это надо?
С прагматической: почему Твиттер был отличной бумагой для маркет-нейтральных стратегий? И почему трейдера, тренера и эксперт по инвестированию Фуада Расулова (а с кем, вы думали, мы делаем этот спецвыпуск?) расстраивает уход компании с биржи?
С философской: очередной миллиардер покупает средство коммуникации. Доколе?
Об этом и другом - в спецвыпуске “Вкуса биржи”.
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