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    Вкус биржи SPECIAL EDITION: Илон, Илон, ну зачем?

    Ищет кнопку "Редактировать", А НЕТУ! Пришлось покупать твиттер.Фото: Джо Скиппер, Scanpix

    Внеурочный. Внеплановый. Неожиданный. Непонятно откуда возникший. Одним словом - специальный выпуск “Вкуса биржи”, ПОЛНОСТЬЮ посвящённый покупке Илоном Маском Твиттера.

    Cвершилось: Илон Маск сказал заветные три слова (“Я покупаю твиттер”), и ОНА (социальная сеть) согласилась. Сделка ещё не совершена, но данный момент о ней принято говорить как о свершившемся факте (тем смешнее будет, если сорвётся).
    В специальном выпуске “Вкуса биржи” мы разберём покупку Маском Твиттера со всех сторон.
    С экономической: сможет ли Илон Маск превратить убыточный набор байтов (Твиттер) в красивое Эльдорадо (прибыльный набор байтов)?
    С политической: восстановит ли Маск свободу слова в этом злостном, циничном и токсичном пространстве?
    С человеческой: ЗАЧЕМ ему это надо?
    С прагматической: почему Твиттер был отличной бумагой для маркет-нейтральных стратегий? И почему трейдера, тренера и эксперт по инвестированию Фуада Расулова (а с кем, вы думали, мы делаем этот спецвыпуск?) расстраивает уход компании с биржи?
    С философской: очередной миллиардер покупает средство коммуникации. Доколе?
    Об этом и другом - в спецвыпуске “Вкуса биржи”.

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Внеурочный. Внеплановый. Неожиданный. Непонятно откуда возникший. Одним словом - специальный выпуск “Вкуса биржи”, ПОЛНОСТЬЮ посвящённый покупке Илоном Маском Твиттера.
Внеурочный. Внеплановый. Неожиданный. Непонятно откуда возникший. Одним словом - специальный выпуск “Вкуса биржи”, ПОЛНОСТЬЮ посвящённый покупке Илоном Маском Твиттера.
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