Вкус биржи SPECIAL EDITION: Илон, Илон, ну зачем?

Ищет кнопку "Редактировать", А НЕТУ! Пришлось покупать твиттер. Фото: Джо Скиппер, Scanpix

Внеурочный. Внеплановый. Неожиданный. Непонятно откуда возникший. Одним словом - специальный выпуск “Вкуса биржи”, ПОЛНОСТЬЮ посвящённый покупке Илоном Маском Твиттера.

Cвершилось: Илон Маск сказал заветные три слова (“Я покупаю твиттер”), и ОНА (социальная сеть) согласилась. Сделка ещё не совершена, но данный момент о ней принято говорить как о свершившемся факте (тем смешнее будет, если сорвётся).

В специальном выпуске “Вкуса биржи” мы разберём покупку Маском Твиттера со всех сторон.

С экономической: сможет ли Илон Маск превратить убыточный набор байтов (Твиттер) в красивое Эльдорадо (прибыльный набор байтов)?

С политической: восстановит ли Маск свободу слова в этом злостном, циничном и токсичном пространстве?

С человеческой: ЗАЧЕМ ему это надо?

С прагматической: почему Твиттер был отличной бумагой для маркет-нейтральных стратегий? И почему трейдера, тренера и эксперт по инвестированию Фуада Расулова (а с кем, вы думали, мы делаем этот спецвыпуск?) расстраивает уход компании с биржи?

С философской: очередной миллиардер покупает средство коммуникации. Доколе?

Об этом и другом - в спецвыпуске “Вкуса биржи”.