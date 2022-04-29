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    Маск вновь продал акции Tesla - теперь на 4 млрд долларов

    Миллиардер Илон Маск продал акции производителя электромобилей Tesla почти на 4 миллиарда долларов, сообщает BBC News.

    Глава компании Tesla Илон Маск.Фото: Joe Skipper, Reuters/Scanpix
    Акции Tesla резко упали в начале этой недели из-за опасений, что Маск продаст часть своей доли в фирме, чтобы заплатить за поглощение Twitter, информирует BBC News.

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