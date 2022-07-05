Акции, кризис, секс: о чем говорили на Инвестиционном фестивале

Несмотря на падение рынков, число участников восьмого по счету Инвестиционного фестиваля в этом году увеличилось. Даже пришлось проводить его в новом месте, чтобы разместить полторы тысячи человек. Говорили, как всегда, о разном, но красной линией проходил главный вопрос сегодняшней экономической реальности: что будет дальше?
Статья доступна только подписчикам ДВ.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!