Биржа

Дмитрий Фефилов

6 июля 2022 в 3:00 Поделиться:









Акции, кризис, секс: о чем говорили на Инвестиционном фестивале

Фото: Рауль Меэ

Несмотря на падение рынков, число участников восьмого по счету Инвестиционного фестиваля в этом году увеличилось. Даже пришлось проводить его в новом месте, чтобы разместить полторы тысячи человек. Говорили, как всегда, о разном, но красной линией проходил главный вопрос сегодняшней экономической реальности: что будет дальше?

После почти двух лет безудержной гонки на рынках число новых инвесторов значительно увеличилось. И теперь, когда ситуация начала меняться, одним из главных вопросов, который задают все, и особенно новички – чего ждать дальше?