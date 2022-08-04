Биржа

Дмитрий Фефилов

4 августа 2022 в 7:39 Поделиться:









Дорожное и инфраструктурное строительство – ахиллесова пята Nordecon

Несмотря на сохраняющуюся сложную внешнюю среду, второй квартал и первая половина 2022 года в целом были прибыльными для Nordecon, сообщает компания в своем отчете за второй квартал и первое полугодие.

Чистый убыток Nordecon за второй квартал составил 233 000 евро. Фото: Андрас Кралла

Оборот во втором квартале текущего года увеличился на 69 млн евро в прошлом году, до 81 млн – в 2022 году. Общий оборот за первое полугодие составил 149 млн евро, что на 26% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Увеличение оборота основано на росте сегмента «Здания», выручка от продаж сегмента «Инфраструктура» снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Nordecon обращает внимание на уменьшение объема инвестиций государственного сектора, особенно в дорожное и инфраструктурное строительство. Это, говорится в сообщении, оказывает непосредственное влияние на оборот, рентабельность и объем портфеля заказов как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Прибыли пока нет

Чистый убыток за второй квартал составил 233 000 евро. Годом ранее за этот период прибыль Nordecon составляла 108 000 евро. Тем не менее за первое полугодие компании удалось сократить убыток с 2 млн евро в 2021 году до 70 тысяч евро в 2022.

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Прибыль как за первое полугодие, так и за второй квартал была получена в сегменте «Здания». Рентабельность сегмента зданий, несмотря на рост цен на сырье и проблемы с поставками материалов, улучшилась по сравнению с тем же периодом прошлого года. «Добиться того же в сегменте инфраструктуры крайне сложно. Основной заказчик, Транспортный департамент, отменил несколько уже объявленных тендеров, и объем инвестиций в этом году значительно сократился. Это существенно влияет на результат сегмента с высокими постоянными затратами», – сообщает Nordecon.

По состоянию на 30 июня 2022 года объем портфеля заказов Nordecon составил 220 687 евро, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.