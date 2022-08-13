Биржа

13 августа 2022 в 8:05 Поделиться:









ЦБ РФ ожидает возврата экономики России к росту в 2025 году

По прогнозам Центробанка, экономика РФ в 2024 году может вырасти на 1,5-2,5% – после того как в 2022 году снизится на 4-6%, а в 2023 году – на 1-4%. В 2025 году рост должен остаться на уровне 1,5-2,5%. Фото: Shutterstock

В случае ухудшения геополитической обстановки Россия вернется к росту в пределах 1 процента не ранее 2025 года, полагает Центробанк. Банк России в то же время не исключает и оптимистического варианта.

Экономика России в случае глобального экономического кризиса и дальнейшего ухудшения геополитической обстановки может вернуться к росту в пределах одного процента не ранее 2025 года, следует из обнародованного Центробанком РФ в пятницу, 12 августа, проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ОНДКП) на 2023-2025 годы, пишет DW.

«Для российской экономики реализация мирового кризиса одновременно с ухудшением геополитического фона существенно осложнит структурную перестройку и адаптацию к новым условиям. Выпуск в 2023 году сократится еще сильнее, чем в 2022 году. В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025 году возможен рост – не более 1%», – говорится в документе.

«Из-за усиления геополитического напряжения часть из вновь установившихся в 2022 году связей может оборваться», – указывается в заключении. При этом отмечается, что особенно сильные последствия будут для промежуточного и инвестиционного импорта, помимо этого, осложнятся программы технического и инвестиционного сотрудничества. «И уровень, и потенциальные темпы роста российской экономики снизятся», – прогнозирует ЦБ на случай сценария глобального кризиса.

Базовый и оптимистичный сценарии

Базовый сценарий ЦБ предполагает, что динамика ВВП РФ выйдет в положительную зону в 2024 году. По прогнозам банка, экономика РФ в 2024 году может вырасти на 1,5-2,5% – после того как в 2022 году снизится на 4-6%, а в 2023 году – на 1-4%. В 2025 году рост должен остаться на уровне 1,5-2,5%.

В проекте ОНДКП присутствует и оптимистичный вариант развития экономики РФ, предполагающий ускорение восстановления внутреннего спроса при неизменном геополитическом фоне и сохранении текущих тенденций в мировой экономике. В этом сценарии ВВП РФ может увеличиться уже в 2023 году.