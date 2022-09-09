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    Вкус биржи: так что теперь круче - доллар или евро?

    Фото: Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Apple анонсировал выход нового 14-го айфона. Чем он отличается от 13-го? Тем и отличается: номером? Как рынки отреагировали на заявление? Ожидается ли бум (или мегапросадка) в день начала продаж? И насколько вообще Apple хорошая бумага сегодня?
    ЕЦБ поднял ставку на 75 базисных пунктов - знай наших! Зачем он это сделал? И что теперь круче: доллар или евро?
    «Кина не будет - электричество кончилось» - такое чуть не случилось в Калифорнии. Оказалось, что в некоторых регионы данного штата слишком долго крутили стиральную машинку и смотрели Netflix: электростанции еле-еле справлялись с таким спросом на электричество. Штат был на грани веерных отключений. Что было дальше?
    Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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