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    Цена на золото упала до минимума двухлетней давности

    Биржевые цены на золото на фоне укрепления доллара США упали до минимума апреля 2020 года, когда за тройскую унцию давали 1662 доллара, пишут «Ведомости».

    Золотые слитки (иллюстративное фото).Фото: Leonhard Foeger, Reuters/Scanpix
    При этом аналитики не исключают дальнейшее падение котировок до 1500 долларов за унцию, сообщают «Ведомости».

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