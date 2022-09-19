Цена на золото упала до минимума двухлетней давности

Глава Rimi: ешьте сельдь вместо лосося
Есть способ перенести достойно все кризисы, обрушившиеся на эстонское общество, убежден исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ. Не нужно только рассчитывать, что проблемы решатся сами собой, а также не стоит жертвовать будущим ради сиюминутной выгоды.
Есть способ перенести достойно все кризисы, обрушившиеся на эстонское общество, убежден исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ. Не нужно только рассчитывать, что проблемы решатся сами собой, а также не стоит жертвовать будущим ради сиюминутной выгоды.