Акции Nordecon упали почти на 10% после неожиданных новостей

За пять лет акции Nordecon упали более чем на 33%. Фото: Andras Kralla

Акции строительной компании Nordecon упали более чем на 9% после сообщений об уходе главы предприятия Герда Мюллера и продаже дочерней компании.

В среду стало известно, что Nordecon AS продает свою 52%-ную долю в OÜ Nordecon Betoon (NOBE) миноритарным акционерам OÜ Varavalvur и Майту Рыымусаару. Кроме того, председатель правления строительной компании Nordecon Герд Мюллер сообщил, что покинет свой пост по истечении срока действия текущего контракта.