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18 марта 2024 в 9:21









Reuters: подписка на Reddit превысила предложение в пять раз

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По данным источников Reuters, подписка на Reddit на данный момент превышает предложение в четыре-пять раз. Это свидетельствует о том, что капитализация медиаплатформы по итогам размещения может достигнуть $6,5 млрд.

Хотя переподписка и не гарантирует удачного биржевого дебюта, это все же означает, что инвесторы готовы платить за акции Reddit в диапазоне от 31 до 34 долларов.