    Coop Pank планирует выплатить рекордные дивиденды

    Руководитель Coop Pank Маргус Ринк.Фото: Liis Treimann

    Правление Coop Pank предложит акционерам выплатить дивиденды в размере 8,7 цента на акцию. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

    Решение о выплате дивидендов будет принято на очередном общем собрании акционеров Coop Pank, созванном 17 апреля 2024 года. На собрании будет обсуждаться вопрос о распределении прибыли в размере 39,2 миллиона евро за предыдущий финансовый год.

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