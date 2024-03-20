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dv.ee

20 марта 2024 в 11:34









Coop Pank планирует выплатить рекордные дивиденды

Руководитель Coop Pank Маргус Ринк. Фото: Liis Treimann

Правление Coop Pank предложит акционерам выплатить дивиденды в размере 8,7 цента на акцию. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Решение о выплате дивидендов будет принято на очередном общем собрании акционеров Coop Pank, созванном 17 апреля 2024 года. На собрании будет обсуждаться вопрос о распределении прибыли в размере 39,2 миллиона евро за предыдущий финансовый год.