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Трамп о соглашении с Данией и Гренландией: теперь США могут делать все необходимое

США, Дания и Гренландия достигли соглашения о том, как американцы смогут расширять свое военное присутствие в Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп выразил явное удовлетворение, объявив о достижении соглашения с Данией и Гренландией по вопросам безопасности.
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