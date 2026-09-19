Трамп о соглашении с Данией и Гренландией: теперь США могут делать все необходимое

Из уст президента США Дональда Трампа в Анкаре прозвучала угроза вывести американские войска из Европы. Также он вновь заговорил о Гренландии, которая, по словам Трампа, должна находиться под контролем Соединенных Штатов.
Позиция администрации США по вопросу Гренландии не изменилась, заявил глава правительства автономной территории Дании Йенс-Фредерик Нильсен после встречи в Нууке со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Гренландии, губернатором Луизианы Джефом Лэндри. Руководство острова вновь подчеркнуло, что Гренландия не продается.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.