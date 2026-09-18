Жертвы скандальной криптоплатформы потеряли от 13 евро до 1,2 млн

Бюро данных по отмыванию денег (RAB) в понедельник, 29 июня, аннулировало лицензию BB Trade Estonia OÜ, работающей под торговой маркой Zondacrypto. По данным ведомства, компания не выполнила предписание надзорного органа и не привела свою деятельность в соответствие с условиями, на которых ей была выдана лицензия.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.