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Жертвы скандальной криптоплатформы потеряли от 13 евро до 1,2 млн

К вечеру воскресенья 1129 пострадавших подали банкротному управляющему криптоплатформы Zondacrypto, подозреваемой в масштабном мошенничестве, заявления о требованиях на сумму около 23,5 миллиона евро.
Адвокат Марек Кейман (слева), представляющий требования на сумму 2 млн евро, совещается с прибывшими польскими адвокатами, которые представляют требования на сумму 2,3 млн евро.
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