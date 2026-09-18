Назад Аудит без паники: как подготовиться, пока не поздно При правильно организованном процессе и открытости компании аудит может быть полезен прежде всего самим собственникам предприятий и станет помощью в развитии всего бизнеса, а не стрессом для бухгалтера. Проверку лучше провести задолго до подачи годового отчета, пишет присяжный аудитор Wise Advice OÜ Дарья Роос.

По состоянию на начало сентября 2026 года отчет за предыдущий хозяйственный год не подали около 67 000 компаний – при том, что срок истек еще 30 июня. Часть опозданий связана в том числе с затянувшимся процессом аудита.

Владельцам бизнеса следует помнить, что аудит очень строго регулирован международными стандартами отчетности (International Standards on Auditing). Процесс и серьезность проверки не зависят от вредности аудитора, а диктуются регламентом, по которому часть процедур, даже если они кажутся странными бизнесу, аудитор обязан провести. Мой 20-летний опыт в аудите показывает, что в девяти случаях из десяти задержка вызвана одними и теми же проблемами – и все они решаются заранее. Как избежать проблем и подготовиться к проверке заранее?

Внутригодовая проверка

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Есть компании, которые вам должны? Аудитор обязан проверить сальдо сверки, причем ответ должен прийти напрямую аудиторам. «Они обязательно заплатят» не является достаточным обоснованием.

Концерн

Если ваша компания входит в концерн, аудитор дочернего предприятия обязан общаться с аудитором головной компании. В этом случае аудитор обязан как обмениваться информацией, так и следовать всем требованиям центрального аудита. Во избежание промедлений рекомендуется определить главные контакты по аудиту концерна заранее и предоставить их своему аудитору.

ИТ-системы

Аудитор обязан не просто проверить ваши финансы, но и понять, какие информационные технологии влияют на финансовые данные. Конечно, финансовый аудитор не может знать всех технических моментов, поэтому если деятельность вашего предприятия высокотехнологичная, не исключено привлечение к аудиту специального ИТ-аудитора, от заключений которого зависит результат всей проверки.

Структура внутренних процессов

Есть ли у вас каталог всех договоров? Оговорено, как принимаются решения? Кто акцептирует счета и новые сделки? Чем больше прозрачности и структуры, тем безболезненнее пройдет аудит. Лучше не ждать конца года и внешней проверки, а навести порядок заранее.

Внутренний аудит

Проходите внешнюю проверку впервые? Ежегодный аудит болезненный и затягивается? В компании недавно сменилась структура или собственник? В таких случаях имеет смысл провести предварительный мини-аудит – проверить здоровье финансов и процессов компании и получить конкретные рекомендации до начала официальной проверки.

Аудит – давно уже не только обзор бухгалтерских документов. Цифры годовых отчетов отражают конечный результат, цель аудитора – не просто проверить сходимость данных с выписками из бухгалтерской программы, а понять процессы предприятия и оценить все риски, которые могут повлиять на финансовый результат.