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Аудит без паники: как подготовиться, пока не поздно

При правильно организованном процессе и открытости компании аудит может быть полезен прежде всего самим собственникам предприятий и станет помощью в развитии всего бизнеса, а не стрессом для бухгалтера. Проверку лучше провести задолго до подачи годового отчета, пишет присяжный аудитор Wise Advice OÜ Дарья Роос.
Присяжный аудитор Wise Advice OÜ Дарья Роос.
  • Присяжный аудитор Wise Advice OÜ Дарья Роос.
  • Foto: Частный архив
По состоянию на начало сентября 2026 года отчет за предыдущий хозяйственный год не подали около 67 000 компаний – при том, что срок истек еще 30 июня. Часть опозданий связана в том числе с затянувшимся процессом аудита.
Владельцам бизнеса следует помнить, что аудит очень строго регулирован международными стандартами отчетности (International Standards on Auditing). Процесс и серьезность проверки не зависят от вредности аудитора, а диктуются регламентом, по которому часть процедур, даже если они кажутся странными бизнесу, аудитор обязан провести. Мой 20-летний опыт в аудите показывает, что в девяти случаях из десяти задержка вызвана одними и теми же проблемами – и все они решаются заранее. Как избежать проблем и подготовиться к проверке заранее?
Внутригодовая проверка
Не следует ждать окончания хозяйственного года, чтобы начать аудит. По договоренности с аудитором, проверку можно организовать за восемь-девять месяцев до этого. Аудит выявит потенциальные проблемы заранее и оставит больше времени для их решения.
Инвентаризация
Если у вас есть склад или основные средства высокой стоимости, аудитор обязан убедиться как в наличии объектов, так и во внутреннем контроле предприятия за этими активами. Будьте готовы к присутствию аудитора на инвентаризации и к дополнительному выборочному пересчету.
Оценка недвижимости независимым оценщиком
У вас есть инвестиции в недвижимость? Необходимо предоставить аудитору оценку ее стоимости: комментария руководства в стиле «все дорожает, что тут тестировать» недостаточно.
Подтверждения из банков и финансовых учреждений
Выписки из интернет-банка уже давно недостаточно: аудиторы обязаны получить подтверждение о сальдо и всех обязательствах напрямую из банков. Во избежание задержки лучше заняться этим сразу же после окончания хозяйственного года: в эстонских банках для этой процедуры существует специальная услуга и форма, для иностранных банков нужно использовать форму, согласованную с аудитором.
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Есть компании, которые вам должны? Аудитор обязан проверить сальдо сверки, причем ответ должен прийти напрямую аудиторам. «Они обязательно заплатят» не является достаточным обоснованием.
Концерн
Если ваша компания входит в концерн, аудитор дочернего предприятия обязан общаться с аудитором головной компании. В этом случае аудитор обязан как обмениваться информацией, так и следовать всем требованиям центрального аудита. Во избежание промедлений рекомендуется определить главные контакты по аудиту концерна заранее и предоставить их своему аудитору.
ИТ-системы
Аудитор обязан не просто проверить ваши финансы, но и понять, какие информационные технологии влияют на финансовые данные. Конечно, финансовый аудитор не может знать всех технических моментов, поэтому если деятельность вашего предприятия высокотехнологичная, не исключено привлечение к аудиту специального ИТ-аудитора, от заключений которого зависит результат всей проверки.
Структура внутренних процессов
Есть ли у вас каталог всех договоров? Оговорено, как принимаются решения? Кто акцептирует счета и новые сделки? Чем больше прозрачности и структуры, тем безболезненнее пройдет аудит. Лучше не ждать конца года и внешней проверки, а навести порядок заранее.
Внутренний аудит
Проходите внешнюю проверку впервые? Ежегодный аудит болезненный и затягивается? В компании недавно сменилась структура или собственник? В таких случаях имеет смысл провести предварительный мини-аудит – проверить здоровье финансов и процессов компании и получить конкретные рекомендации до начала официальной проверки.
Аудит – давно уже не только обзор бухгалтерских документов. Цифры годовых отчетов отражают конечный результат, цель аудитора – не просто проверить сходимость данных с выписками из бухгалтерской программы, а понять процессы предприятия и оценить все риски, которые могут повлиять на финансовый результат.
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