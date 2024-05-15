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Кристьян Прууль

15 мая 2024 в 13:24









Экономический рост в еврозоне ускорился в первом квартале

Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони предупредил, что дефицит бюджета Евросоюза в этом году достигнет 3 процентов ВВП. Фото: Zuma/Scanpix

Экономический рост как еврозоны, так и Европейского Союза составил 0,4 процента в первом квартале в годовом сравнении. При этом экономический спад в Эстонии является одним из самых глубоких в Европе.

По оценке Евростата, в квартальном сравнении экономика еврозоны выросла на 0,3%. Это больше, чем в прошлом квартале, когда рост составлял 0,1%.