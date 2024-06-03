    Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

    Президент ЕЦБ Кристин Лагард на этой неделе может сообщить о снижении процентных ставок.Фото: Reuters/Scanpix

    Главным событием начавшейся недели станет вероятно долгожданное снижение процентной ставки от Европейского Центробанка, что сделает капитал снова доступным как для домовладельцев, так и для предпринимателей. Также ожидаются макроэкономические показатели из США и фиксация дивидендных списков.

    Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на внутренний фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.

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