Биржа

Индрек Мяэ

3 июня 2024 в 5:29









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Президент ЕЦБ Кристин Лагард на этой неделе может сообщить о снижении процентных ставок. Фото: Reuters/Scanpix

Главным событием начавшейся недели станет вероятно долгожданное снижение процентной ставки от Европейского Центробанка, что сделает капитал снова доступным как для домовладельцев, так и для предпринимателей. Также ожидаются макроэкономические показатели из США и фиксация дивидендных списков.

Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на внутренний фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.