    Infortar получил разрешение на добровольное поглощение

    Генеральный директор Infortar Мартти Талгре (слева) и основной владелец Айн Ханшмидт.Фото: Liis Treimann

    Владельцы акций Tallink до 5 августа могут при желании продать их крупному акционеру Infortar по сниженной цене.

    Финансовая инспекция дала концерну Infortar разрешение на добровольный выкуп акций Tallink по цене ниже рыночной.

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