Infortar получил разрешение на добровольное поглощение

Рынок частных школ: поддельные отзывы и судимый глава колхоза в качестве нового руководителя

На рынке частных школ действуют интересные персонажи, послужной список которых весьма разнообразен: от мелких махинаций и обанкротившегося бывшего колхоза до судимости и громкого дела о контрабанде.

На рынке частных школ действуют интересные персонажи, послужной список которых весьма разнообразен: от мелких махинаций и обанкротившегося бывшего колхоза до судимости и громкого дела о контрабанде.