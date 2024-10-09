Назад 09.10.24, 14:29 Литовская медиакомпания выпустит облигации с годовой процентной ставкой 9,8% Литовская медиакомпания 15min выпускает облигации на сумму 15 миллионов евро с годовой процентной ставкой 9,8%. Выпуск доступен для розничных и институциональных инвесторов из Эстонии, Латвии и Литвы.

Предложение облигаций 15min будет доступно с 10 по 24 октября до 12:00. Foto: Pressifoto

Компания выпустит 15 000 облигаций с номинальной стоимостью 1000 евро, сообщается в пресс-релизе.

«Я уверен, что наша цель – построить качественный и сильный медиаконцерн – будет интересна как розничным, так и институциональным инвесторам. 15min всегда отличали открытость и нестандартное мышление. Именно поэтому мы выбрали модель финансирования, которую активно используют современные компании», – заявил исполнительный директор 15min Томас Балжекас.

Предложение облигаций 15min будет доступно с 10 по 24 октября до 12:00. Срок погашения двухлетних облигаций – 28 октября 2026 года. Проценты будут выплачиваться инвесторам ежеквартально. За этот период будет выпущено облигаций на сумму 15 миллионов евро, общий объем программы составит 16 миллионов евро. Компания планирует подать заявку на листинг выпущенных облигаций на альтернативном рынке Nasdaq Vilnius First North.

Выпущенные облигации обеспечены акциями компаний UAB M-1, UAB Radijo Stotis Ultra Vires и UAB Radijo Stotis Laluna. Публичное предложение облигаций организует банк Šiaulių.

«Наша стратегическая цель остается неизменной – цифровые подписки являются будущим медиа. За последний год мы увеличили число платных подписчиков на 115%. Кроме того, мы используем многолетний опыт концерна 15min в разработке цифровых продуктов для развития продуктов группы M-1. Мы верим, что наибольшую выгоду принесет синергия всей группы», – добавил Балжекас.

Он также отметил, что правильность направления развития цифровых продуктов группы 15min подтверждает доверие фонда Mediatech Investment Fund, портфельной компании Tesonet. Этот фонд поддержал временное финансирование покупки группы M-1, которое будет рефинансировано за счет текущего выпуска облигаций. В соответствии с корпоративным соглашением, фонд Mediatech Investment Fund также инвестирует в 15min в будущем и станет акционером материнской компании 4Bees.

По словам руководителя отдела финансовых рынков банка Šiaulių Эгле Дзюгите, на рынке облигаций в последнее время доминировали компании недвижимости и застройщики, поэтому инвесторы позитивно приняли инициативу 15min как возможность диверсифицировать свои инвестиционные портфели.

Группа 15min владеет новостным порталом 15min, радиостанциями M-1, M-1 Plus, Lietus, M-1 Dance, Laluna, а также журналами Žmonės, Ji, Legendos и новостным агентством BNS. В скором времени компания также приобретет рекламное агентство Reklamos ekspertai.

15min – второй по величине новостной портал в Литве с 1,3 миллиона уникальных пользователей. M-1 – самая популярная радиостанция в Литве, которую ежедневно слушают более 300 000 человек.

Основные дочерние компании группы 15min – BNS UAB, M-1 UAB, Ultra Vires UAB, Radijo stotis Laluna UAB, а также компания UAB Reklamos ekspertai, которой группа вскоре станет совладельцем. В прошлом году общий оборот этих компаний составил 18,7 миллиона евро, а прибыль – 4,5 миллиона евро.

15min – литовская группа компаний, управляемая через холдинговую компанию 4Bees. Акционерами являются Томас Балжекас (59%), Мартин Басокас (24%), Габриеле Бурбене (10%) и Томас Биндокас (7%).

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