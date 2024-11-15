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  • 15.11.24, 12:28

Еврокомиссия оштрафовала Meta на 798 млн евро

Европейская комиссия оштрафовала американскую интернет-корпорацию Meta на 798 млн евро за нарушение правил конкуренции на рынке онлайн-объявлений.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Scanpix
Компания нарушает европейские антимонопольные правила, поскольку напрямую привязывает принадлежащий ей сервис объявлений Facebook Marketplace к своей соцсети Facebook, что несправедливо по отношению к другим поставщикам тех же услуг, заявило брюссельское ведомство, передает DW.
Конкурентные преимущества Meta
На торговой площадке Marketplace пользователи имеют возможность перепродавать товары, бывшие в употреблении. Доступ к сервису предоставляется через профиль в Facebook. Таким образом, Meta предоставляет собственной платформе «преимущества, которые не могут компенсировать другие сервисы объявлений», пояснила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргарете Вестагер.
Кроме того, в Брюсселе выразили обеспокоенность тем, что Meta, помимо Facebook владеющая Instagram и рядом других сервисов, имеет особый доступ к данным конкурентов, размещающих рекламу на различных платформах.
Решение Еврокомиссии принято по итогам расследования, длившегося с июня 2021 года.
Meta обжалует решение в суде
Руководство Meta заявило, что обжалует постановление Еврокомиссии в суде. По мнению компании, решение ЕК «игнорирует реальность процветающего европейского рынка онлайн-объявлений». До вынесения судебного решения компания будет следовать предписаниям Еврокомиссии, указывается в заявлении.

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