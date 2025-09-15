Назад 16.09.25, 07:00 Образование своими руками: политики в Нарве и в Маарду хотят создать русскоязычные школы Несколько муниципальных политиков в Нарве и Маарду перед выборами обсуждают финансирование из городских бюджетов частных школ или муниципальных учебных центров, где преподавание проходило бы на русском языке. По их словам, первый год обучения на эстонском показал, что дети значительно хуже стали усваивать знания по предметам, и с этим придется что-то делать.

Нелегкий путь к образованию иллюстрирует скульптурная композиция во дворе новой Нарвской эстонской госгимназии.

Михаил Стальнухин в Нарве говорит, что придется задуматься не только о помощи школьникам, но и о профессиональном обучении с привлечением предпринимателей. Но конкретных планов пока не озвучено.

В Маарду избирательный союз «Голос Маарду» во главе с предпринимателем и оппозиционным политиком Николаем Дегтяренко продвинулся дальше – ключевым пунктом предвыборной программы он назвал создание в городе филиала одной из таллиннских частных школ с русским языком обучения. Это проще, чем создать частную школу с нуля и получить образовательную лицензию в Министерстве образования и науки. По задумке, русскоязычная школа будет платной, но город будет компенсировать родителям половину стоимости.

Министр образования и науки Кристина Каллас в ответ на это призывает местных политиков сосредоточиться на финансировании перевода школ на эстонский язык и уточняет, что государственную поддержку частных русскоязычных школ планируется прекратить.

Foto: Facebook Дегтяренко рассказал ДВ, что в подготовке проекта участвовали юристы из его избирательного союза, и противоречий с законом нет: «Депутаты Рийгикогу приняли решение, что у нас должна быть единая школа, что не исключает вариативности учебных программ, методик и изучаемых языков, что успешно и реализуется на базе частных школ». Обучение будет платным По словам Николая Дегтяренко, средняя стоимость обучения в частной школе в Эстонии – 250-300 евро в месяц. После выборов он предложит городской власти создать фонд, который будет аккумулировать гранты, пожертвования и другое финансирование, чтобы оплачивать работу школы, выплачивать стипендии самым талантливым, а также нуждающимся ученикам. Один из вариантов городского финансирования, который, по его словам, прорабатывается с юристами и экономистами: город будет компенсировать родителям часть (например, половину) стоимости обучения, а остальное родители будут платить сами.

По мнению Дегтяренко, в бюджете Маарду деньги на это найти можно. Сейчас годовой бюджет составляет более 30 млн евро, из которых 52,5% уже идет в сферу образования, поэтому увеличение расходов будет не таким большим, считает политик.

Дегтяренко ожидает, что будут трудности с эстонскими русскоязычными учебниками, которые перестали издавать, и придется выкупать авторские права на них, а также широко использовать электронные решения и искусственный интеллект. Еще одной трудностью обещает стать поиск учителей, но политик считает, что с поддержкой жителей Маарду все проблемы можно решить.

В Нарве пока на уровне идеи

4 сентября в Нарве команда Дня обсуждений Bazar организовала первые предвыборные дебаты между лидерами избирательных списков. Здесь тоже была затронута тема русскоязычного образования в городе. Все шесть участников говорили о том, что ситуация с обучением на эстонском языке сложная. С необходимостью самой школьной реформы при этом не спорили реформистка Мессурме Писарева и соцдем, мэр Нарвы Катри Райк.

Экс-мэр, лидер центристского списка Яан Тоотс отметил, что дети теряют в знаниях из-за реформы. Но на муниципальном уровне, по мнению Тоотса, проблему не решить – можно лишь настаивать, чтобы парламент изменил закон о переходе на эстонский язык. В отличие от него двое участников выразили мнение, что проблему придется решать городу.

Михаил Стальнухин назвал реформу циничным погромом образования: «Цель его совершенно очевидна всем, кто немного разбирается в этом процессе – оставить русских детей без образования. 10%, в лучшем случае 20% – есть такие дети, которые справятся и дойдут до гимназии. Но значительно больше будет тех, кто не справится с этим, кто вынужден будет уйти просто в свободный поиск – профессиональное обучение тоже уже не для них, тоже уже на эстонском языке».

«Я хочу напомнить, что в нулевые годы мы сделали школу точных наук, и она работала на весь город. Точно так же нам придется, вполне возможно на средства городского бюджета, создать обучающий центр, где наши дети хотя бы какие-то знания, а желательно хорошие знания будут получать на своем родном языке», – сказал Стальнухин.

Геннадий Афанасьев и Мессурме Писарева занимали пост вице-мэра Нарвы по образованию с разницей почти 20 лет. Михаил Стальнухин также имеет преподавательский опыт.

В рамках Школы точных наук несколько учителей под руководством известного нарвского педагога Александра Сутырина вели дополнительные занятия по вечерам и выходным. С 2013 по 2016 годы это был совместный проект с НКО «Институт Пушкина» из Таллинна. Но на фоне судебного дела о присвоении части выделенных Нарвой денег в этом НКО город расторг договор и продолжал проект самостоятельно.

По словам Виктории Лутус, которая в то время управляла образованием в Нарве, а сейчас работает директором муниципального Дома детского творчества, Школа точных наук после нескольких переездов и изменений в итоге превратилась в кружок математики в этом учреждении. В прошлом году в ДДТ хотели также открыть кружок химии, но набрать желающих не удалось, рассказала Лутус.

На просьбу ДВ подробнее рассказать о своем предложении Михаил Стальнухин не ответил.

Геннадий Афанасьев, в прошлом педагог, директор школы, вице-мэр Нарвы по образованию, затем профсоюзный деятель после долгого перерыва вернулся в нарвскую политику и возглавил список партии Koos. В ходе дискуссии он заявил, что закон о переходе на эстонский технически неисполним, если ставить во главу угла знания детей, но выполнять его все равно придется.

«Как сделать так, чтобы закон заработал, и при этом наши дети не потеряли знания – вот это и будет головная боль нарвской власти следующего созыва. В нынешней ситуации, при нынешних законах сделать это будет практически невозможно без дополнительных вложений со стороны города, без дополнительной организации учебной работы со стороны города. Если мы пустим все на самотек, наши дети будут безграмотными», – заявил Афанасьев.

Он уточнил для ДВ, что сейчас нет конкретного плана и понимания возможных затрат города – пока есть только осознание, что проблему нужно решать.

Министр образования: давайте сосредоточимся на переходе

Министр образования и науки Кристина Каллас пояснила корреспонденту ДВ, что по закону теперь ни одно учебное заведение, принадлежащее муниципалитету и финансируемое из его бюджета, не имеет права преподавать полностью на русском языке.