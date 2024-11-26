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  • 26.11.24, 11:45

Глава совета Arco Vara скупает акции фирмы

Тармо Сильд и Аллар Нийнепуу владеют равными долями в Alarmo Kapital, который является крупнейшим акционером Arco Vara, обладая 62% акций компании. В ноябре Alarmo Kapital немного увеличил свою долю, приобретая акции на вторичном рынке.
Тармо Сильд, председатель совета директоров Arco Vara, приобретал акции компании как частное лицо, а также через Alarmo Kapital, в котором он владеет 50% долей.
  • Тармо Сильд, председатель совета директоров Arco Vara, приобретал акции компании как частное лицо, а также через Alarmo Kapital, в котором он владеет 50% долей. Foto: LIIS TREIMANN
Alarmo Kapital покупал акции Arco Vara в течение шести дней партиями по 2000 и 1000 штук. Цена сделки находилась в диапазоне от 1,398 до 1,469 евро за акцию. Всего в ноябре Alarmo Kapital приобрел 10 000 акций. В целом за месяц владельцев сменили чуть более 30 000 акций Arco Vara.

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