Рекорд: треть прибыли компаний уходит на выплату процентов по кредитам

На рынке коммерческой недвижимости сделок немного, но кредиты берут достаточно активно.
В этом году эстонские предприятия потратят около 2 миллиардов евро на оплату процентов по кредитам, что составляет 30% от их совокупной операционной прибыли, следует из обзора финансовой стабильности Банка Эстонии. В промышленном секторе ситуация еще хуже: здесь доля процентов по кредитам достигает 35% от операционной прибыли.
Таллиннская городская управа представила городскому совету проект бюджета на 2025 год, общий объем которого составляет 1,29 миллиарда евро. Это на 69,9 миллиона евро, или на 5,7%, больше скорректированного бюджета на 2024 год. Наибольшая часть как инвестиционных, так и текущих расходов направлена на сферу образования и транспорт.
Слабая экономика Финляндии подрывает уверенность работников и компаний. Несмотря на то, что Банк Финляндии прогнозирует небольшой экономический рост на следующий год, на местном рынке мало кто в это верит.
По словам исполнительного директора Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла, число туристов за последний год не увеличилось, что отражает реальное положение дел – эстонские отельеры находятся в глубоком кризисе.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.