Назад 19.11.24, 13:29 Рекорд: треть прибыли компаний уходит на выплату процентов по кредитам В Эстонии немного фирм, испытывающих сложности с кредитами, и, несмотря на непростое время, кредиты продолжают активно брать. Однако доля прибыли, уходящая на выплату процентов, растет.

На рынке коммерческой недвижимости сделок немного, но кредиты берут достаточно активно.

В этом году эстонские предприятия потратят около 2 миллиардов евро на оплату процентов по кредитам, что составляет 30% от их совокупной операционной прибыли, следует из обзора финансовой стабильности Банка Эстонии. В промышленном секторе ситуация еще хуже: здесь доля процентов по кредитам достигает 35% от операционной прибыли.