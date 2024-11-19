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  • 19.11.24, 13:29

Рекорд: треть прибыли компаний уходит на выплату процентов по кредитам

В Эстонии немного фирм, испытывающих сложности с кредитами, и, несмотря на непростое время, кредиты продолжают активно брать. Однако доля прибыли, уходящая на выплату процентов, растет.
На рынке коммерческой недвижимости сделок немного, но кредиты берут достаточно активно.
  • На рынке коммерческой недвижимости сделок немного, но кредиты берут достаточно активно.
В этом году эстонские предприятия потратят около 2 миллиардов евро на оплату процентов по кредитам, что составляет 30% от их совокупной операционной прибыли, следует из обзора финансовой стабильности Банка Эстонии. В промышленном секторе ситуация еще хуже: здесь доля процентов по кредитам достигает 35% от операционной прибыли.

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