Валерия Кийск: как уберечь инвестиции от войны

Геополитическая неопределенность у границ Эстонии настораживает как крупных иностранных инвесторов, которые не спешат на Таллиннскую биржу, так и частных эстонских инвесторов, просчитывающих самые разные негативные сценарии. Минимизировать эти риски можно диверсификацией – об этом на инвестиционной конференции ДВ «Заставь деньги работать!» рассказала партнер Redgate Capital, инвестконсультант, аналитик и инвестор Валерия Кийск.
В этом году инвестиционная конференция ДВ выездная. Весь день 30 ноября участники передвигаются на комфортабельном автобусе и в разных локациях Таллинна встречаются с экспертами и предпринимателями. Foto: Павел Белослудцев
Геополитическая напряженность негативно сказывается на популярности Таллиннской биржи – крупные институциональные инвесторы и фонды на нее не спешат, заметила партнер Redgate Capital Валерия Кийск на встрече с участниками инвестиционной конференции ДВ «Заставь деньги работать!».
Если все пойдет хорошо, если война закончится и геополитические риски спадут, хотя бы на время, то международные инвесторы придут сюда, что будет для нашей биржи хорошим ветерком в паруса.
Валерия Кийск
партнер Redgate Capital, инвестконсультант BFAA и EFPA ESG, аналитик и инвестор
Однако, как выяснилось, не все эстонские частные инвесторы настроены оптимистично. Они просчитывают разные, в том числе самые худшие сценарии, если «сменится государственность». Ведь в этом случае некому будет гарантировать возврат вложенных средств и даже технической возможности сделать это, возможно, уже не будет. Такой вопрос был задан Валерии Кийск в ходе конференции.
«Я, например, свои позиции на местном рынке не ликвидировала, – начала ответ она. – Просто потому, что я понимаю, что это ситуация все-таки временная. Если быть оптимистом, то все будет гораздо лучше. Хочется мне в это верить».
Но если предположить худшее, то, как и при других рисках, помочь может диверсификация – как по секторам, так и по странам происхождения эмитентов и самих бирж.
«Мой подход ко всем геополитическим рискам – иметь как можно больше различных провайдеров, то есть не в одном месте все деньги держать, а в нескольких банках и через несколько платформ, диверсификация в этом плане тоже», – поделилась Кийск.
Площадки и банки могут быть не только эстонскими. «Очень многие хотят выйти за пределы Эстонии, – отметила Кийск. – Самый простой вариант может быть Wise, открытый там счет. Многие, у кого, например, портфель уже достаточно большой, хотят или Люксембург, или Швейцарию. Но там значительно дороже даже onboarding fees, туда имеет смысл идти, если мы говорим о 5 миллионах евро и выше. Например, в Швейцарии разрешено держать просто деньги. То есть ты открываешь счет, и у тебя есть гарантия, что если, не дай бог, что-то случится, то у тебя там есть деньги. А с другой стороны, если этого не случается, а у тебя там на 10 лет деньги положены, то инфляция их просто съедает. И это тоже немножко грустно – хочется их скорее в какой-нибудь индекс запустить или хотя бы депозит, что-то сделать с ними».
Надо признать, что пока российская экономика смогла выдержать натиск западных санкций, пишут авторы доклада аналитического центра CASE. Даже прекращение войны сейчас укрепит российский милитаризм. Миру предстоит долгое противостояние с Россией.
Страны ЕС рекордными темпами тратят газ из подземных хранилищ – гораздо быстрее, чем в предыдущие годы. Эксперты не исключают, что рост цен продолжится: грядущая зима обещает стать самой холодной с начала полномасштабной войны в Украине. Кроме того, может прекратиться транзит российского газа через нее. Может ли это вновь разогнать цены в Эстонии? Сработают ли защитные механизмы, введенные ЕС после прошлого энергетического кризиса?
Облигация Эстонии с доходностью 3,3% оставила розничных инвесторов скорее равнодушными, но благодаря большому интересу со стороны профессиональных инвесторов общий спрос на предложение составил 821 миллион евро.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.