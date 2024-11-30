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  • 30.11.24, 12:33

Валерия Кийск: как уберечь инвестиции от войны

Геополитическая неопределенность у границ Эстонии настораживает как крупных иностранных инвесторов, которые не спешат на Таллиннскую биржу, так и частных эстонских инвесторов, просчитывающих самые разные негативные сценарии. Минимизировать эти риски можно диверсификацией – об этом на инвестиционной конференции ДВ «Заставь деньги работать!» рассказала партнер Redgate Capital, инвестконсультант, аналитик и инвестор Валерия Кийск.
В этом году инвестиционная конференция ДВ выездная. Весь день 30 ноября участники передвигаются на комфортабельном автобусе и в разных локациях Таллинна встречаются с экспертами и предпринимателями.
  • В этом году инвестиционная конференция ДВ выездная. Весь день 30 ноября участники передвигаются на комфортабельном автобусе и в разных локациях Таллинна встречаются с экспертами и предпринимателями. Foto: Павел Белослудцев
Геополитическая напряженность негативно сказывается на популярности Таллиннской биржи – крупные институциональные инвесторы и фонды на нее не спешат, заметила партнер Redgate Capital Валерия Кийск на встрече с участниками инвестиционной конференции ДВ «Заставь деньги работать!».
Если все пойдет хорошо, если война закончится и геополитические риски спадут, хотя бы на время, то международные инвесторы придут сюда, что будет для нашей биржи хорошим ветерком в паруса.
Валерия Кийск
партнер Redgate Capital, инвестконсультант BFAA и EFPA ESG, аналитик и инвестор
Однако, как выяснилось, не все эстонские частные инвесторы настроены оптимистично. Они просчитывают разные, в том числе самые худшие сценарии, если «сменится государственность». Ведь в этом случае некому будет гарантировать возврат вложенных средств и даже технической возможности сделать это, возможно, уже не будет. Такой вопрос был задан Валерии Кийск в ходе конференции.
«Я, например, свои позиции на местном рынке не ликвидировала, – начала ответ она. – Просто потому, что я понимаю, что это ситуация все-таки временная. Если быть оптимистом, то все будет гораздо лучше. Хочется мне в это верить».
Но если предположить худшее, то, как и при других рисках, помочь может диверсификация – как по секторам, так и по странам происхождения эмитентов и самих бирж.
«Мой подход ко всем геополитическим рискам – иметь как можно больше различных провайдеров, то есть не в одном месте все деньги держать, а в нескольких банках и через несколько платформ, диверсификация в этом плане тоже», – поделилась Кийск.
Площадки и банки могут быть не только эстонскими. «Очень многие хотят выйти за пределы Эстонии, – отметила Кийск. – Самый простой вариант может быть Wise, открытый там счет. Многие, у кого, например, портфель уже достаточно большой, хотят или Люксембург, или Швейцарию. Но там значительно дороже даже onboarding fees, туда имеет смысл идти, если мы говорим о 5 миллионах евро и выше. Например, в Швейцарии разрешено держать просто деньги. То есть ты открываешь счет, и у тебя есть гарантия, что если, не дай бог, что-то случится, то у тебя там есть деньги. А с другой стороны, если этого не случается, а у тебя там на 10 лет деньги положены, то инфляция их просто съедает. И это тоже немножко грустно – хочется их скорее в какой-нибудь индекс запустить или хотя бы депозит, что-то сделать с ними».

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