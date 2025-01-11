Назад 11.01.25, 11:54 Заработок генерального директора Apple вырос на внушительные 20% Генеральный директор Apple Тим Кук в прошлом году заработал почти на 18% больше, чем в 2023 году. Его доход, включая бонусы и компенсации, составил 74,6 миллиона долларов.

Генеральный директор Apple Тим Кук Foto: AFP/Scanpix

Ежегодная базовая зарплата Кука остается на уровне 3 миллионов долларов и не менялась последние три года. Основная часть его доходов связана с бонусами в виде акций, которые в прошлом году составили 58,1 миллиона долларов. Эти бонусы зависят от стоимости акций компании, которая в прошлом году выросла более чем на 25%.