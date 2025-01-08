Назад 09.01.25, 06:00 Эту связь не разорвать: как дата-центры Эстонии готовятся к возможным перебоям с электричеством? Подозрительный обрыв энергетического кабеля EstLink 2 в Балтийском море, грядущее отключение от сети БРЭЛЛ и зеленый переход с отказом от сланцевых мощностей лихорадят эстонский рынок электроэнергии. Как справляются с энергокризисом одни из самых «прожорливых» объектов, дата-центры, и стоит ли волноваться из-за возможных перебоев в их энергоснабжении?

Дата-центры по всему миру становятся крупнешими потребителями энергии. Не стала исключением и Эстония. На фото: европейский дата-центр Apple в Дании. Foto: Christoph Dernbach/dpa/Scanpix

Центры хранения и обработки цифровых данных, во всех странах, претендующих на статус технологически развитых, становятся одними из крупнейших потребителей электричества. По консервативным оценкам, сегодня на эти объекты приходится около 2% от мирового потребления электричества, но по данным некоторых исследований , эта цифра может быть занижена в несколько раз. Датское энергетическое агентство ожидает, что к 2030 году около 15% всего национального потребления электроэнергии будет приходиться именно на дата-центры. В Дании, среди прочих, расположен европейский дата-центр Apple Inc. Схожие цифры приводят и аналитики других стран.

Несмотря на крупную аварию на кабеле Estlink 2 в Балтийском море, снабжающем Эстонию электричеством с финского и скандинавского рынков, по утверждению Elering, ни один из дата-центров Эстонии, как и ни один потребитель вообще, даже временно не лишился энергоснабжения.

В компании объясняют, что в случае аварии, такой как нынешняя, активируются резервные мощности. «К сети Elering подключен один дата-центр, который расположен рядом с подстанцией Elering в Харку. Данный дата-центр подключен к сети Elering через две точки подключения, то есть у него два соединения с основной сетью. Кроме того, по имеющимся на тот момент данным, у дата-центра есть свои генераторы. Таким образом, электроснабжение многократно дублировано», — говорит Айн Кёстер, советник по коммуникациям Elering.

Крупнейшим в Эстонии дата-центром управляет компания MCF Group Estonia OÜ. На фото член ее прооавления Керт Эверт. Питается дата центр Greenenergy в Харку от сети Elering, резервную мощность обеспечивают дизельные генераторы. Foto: Andras Kralla

Речь идет о крупнейшем дата-центре в странах Балтии Greenenergy, он принадлежит компании MCF Group Estonia OÜ. Подключенный к сети в 2018 году центр заявляет, что стремится к на четверть лучшим показателям по энергоэффективности, чем в среднем по отрасли. Потребляемая мощность дата-центра на первом этапе составила 12 мегаватт, а после завершения новой линии электропередачи Харку-Лихула-Синди — 18 мегаватт. В качестве альтернативного источника питания MCF Group Estonia установила в дата-центре дизельные генераторы.

Дизельный резерв и не только

Той же технологией пользуются и их коллеги. «Дата-центры действительно используют только дизельные генераторы. Генераторы на бензине подходят скорее для бытовых решений. Наш, например, оснащен дополнительными баками, что позволяет работать без дозаправки в течение 4 суток», — рассказывает технический директор компании WaveCom AS Кристиан Лийвак. По его словам, в качестве топлива компания выбрала биодизель, который бережнее воздействует на двигатель, и предотвращает возможные инциденты и сбои при многодневной эксплуатации генератора.

Лийвак отметил, что резервные мощности были организованы еще в момент пуска дата-центра и, несмотря на тревожные новости энергетического рынка, сейчас оператор не видит необходимости в увеличении мощности.

По данным сервиса Data Center Map, всего в Эстонии более десятка крупных дата-центров, большая часть которых расположена в Таллинне и рядом со столицей, еще два — в Ида-Вирумаа, в Йыхви и Нарве. Наибольшим числом центров управляет коммуникационная компания Telia. «В 2023 году мы успешно провели кризисные учения, основанные на сценарии масштабного отключения электроэнергии, которые помогают нам продолжать предоставление жизненно важных услуг даже в случае серьезных перебоев, — рассказал ДВ руководитель по управлению рисками Telia Eesti Андреас Мейстер — Кроме того, мы регулярно используем и тестируем альтернативные решения для обеспечения автономности электроснабжения, такие как энергия от солнечных панелей или водорода».

Не меньше 24 часов

По словам Мейстера, в антикризисном плане Telia на случай отключения электроэнергии предусмотрена автономность объектов, обеспечивающих важные коммуникационные услуги. «Для самых критически важных объектов, таких как дата-центры, автономность обеспечивается минимум на 24 часа», — рассказал он.

Наибольшим числом дата-центров в Эстонии управляет коммуникационная компания Telia. На фото член правления Telia Eesti AS Тармо Кярсна позирует возле электростанции Utilitas на Петербури тее в 2019 году. На стратегически важном участке около станции запроектирован новый дата-центр компании. Foto: LIIS TREIMANN

«Дата-центры, как и больницы, относятся к критически важной инфраструктуре, и их энергоснабжение обеспечивается даже в аварийных ситуациях, когда мощности недостаточно. Кроме того, все дата-центры оснащены источниками бесперебойного питания, которые защищают от краткосрочных колебаний и отключений,» — поясняет Кристиан Лийвак.

По его словам, у многих дата-центров питание подается через несколько кабелей, подключенных к разным подстанциям, что тоже обеспечивает большую надежность энергоснабжения.

«Даже если все внешние соединения отключатся, производственные мощности Эстонии достаточны для обеспечения энергоснабжения. Однако такие отключения могут привести к более длительным перебоям или, в худшем случае, повторяющимся сбоям и скачкам напряжения. Известно, что запуск старых станций может занимать дни», — рассуждает Лийвак.

Владелец и руководитель хостинговой компании Loginet Solutions OÜ Константин Роомет пояснил ДВ, что энергоснабжение большинства дата-центров организовано схожим образом. Требуемый объем энергии закупается у оптовых поставщиков и обеспечен долгосрочными контрактами. При этом часть нужного электричества объект может вырабатывать сам — например, с помощью солнечных панелей, доля этой мощности зависит от тог, насколько «зеленым» себя позиционирует дата-центр. В случае перебоев с подачей энергии, дата-центры переключаются на аккумуляторные батареи, которых хватает на 15-20 минут. Если же отключение продолжается дольше, объект переключается на дизельные генераторы.

Еще одним риском для дата-центров, по его словам, могут быть низкокачественные или устаревшие источники бесперебойного питания, которые не справляются с перепадами напряжения. Наконец, электрическая инфраструктура дата-центров, включая генераторы, требует регулярного обновления, а персонал — соответствующей подготовки.

При этом большинство опрошенных представителей отрасли сегодня не видят существенных рисков перебоев с энергией. По словам директора по технологиям и ИТ оператора Levira Кристо Каасана, обеспечение резервных мощностей — стандартная практика при проектировании и сертификации дата-центров.

«Решения для обеспечения энергетической безопасности обновляются и дополняются по мере необходимости, например, при износе оборудования или внедрении новых технологий. Мачты и дата-центры Levira спроектированы и построены с высокой степенью надежности, предлагая избыточный запас надежности как по входным кабелям, так и по источникам электропитания», — говорит Каасан.

Озабоченность, но не тревога

По словам владельца и руководителя хостинговой компании Loginet Solutions OÜ Константина Роомета, сегодня Эстония не является привлекательным местом для размещения дата-центров в том числе из-за высоких цен на электричество, хотя прежде, упоминает он, страна даже конкурировала за возможность построить у себя тот самый дата-центр Apple, который в итоге достался Дании. По словам Роомета, до 80% от цены хостинга для конечного пользвателя в Эстонии сегодня приходится именно на стоимость электричества и поддержания энергетической инфраструктуры.

При этом по словам главы Loginet Solutions, ему неизвестно о том, чтоб кто-то из участников рынка услуг дата-центров предпринимал экстренные инвестиции в энергобезопасность своих объектов. В беседе с ДВ он отметил, что речь о долгосрочных стратегических решениях, которые не принимаются исходя из текущей новостной повестки. «В технологическом секторе есть озабоченность ситуацией на энергетическом рынке, но нет тревоги», — заключает Роомет.