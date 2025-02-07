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  • 08.02.25, 15:00

Punktid Technologies покидает биржу из-за надзорного разбирательства

Компания Punktid Technologies сообщила бирже Nasdaq Tallinn, что намерена покинуть First North, поскольку в ее отношении было начато надзорное разбирательство, а рыночная ситуация и стратегические цели не соответствуют условиям биржи.
Исполнительный директор Punktid Technologies Ханнес Нийд звонит в биржевой колокол в мае 2022 года.
  • Исполнительный директор Punktid Technologies Ханнес Нийд звонит в биржевой колокол в мае 2022 года. Foto: Andras Kralla
Punktid Technologies сообщила, что биржа Nasdaq Tallinn инициировала надзорное разбирательство, которое может привести к санкциям, включая прекращение торговли акциями.
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