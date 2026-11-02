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На молокозаводе Valio загорелось подсобное здание

Сегодня рано утром на территории молокозавода Valio Laeva произошел пожар в хозяйственной постройке, которая используется преимущественно для хранения техники и оборудования.
Подсобное здание молокозавода Valio Laeva загорелось сегодня рано утром. Причина пожара пока неизвестна.
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