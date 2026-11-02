На молокозаводе Valio загорелось подсобное здание

Руководители нескольких известных эстонских пищевых компаний на прошлой неделе направили премьер-министру Кристену Михалу совместное письмо с требованием приостановить планы по внедрению маркировки Nutri-Score. Под обращением поставили подписи 14 человек. Производители считают, что государство торопится с изменениями и не прислушивается к их опасениям.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.