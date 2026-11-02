Руководитель одного из крупнейших работодателей Вырумаа покидает свой пост

Финдиректор деревообрабатывающей компании Barrus Малл Баклер ушла с должности менее чем через полгода после выхода на работу. По словам главы компании, в ходе работы выяснилось, что фирме нужен специалист другого профиля.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.