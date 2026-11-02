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Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На предстоящей неделе на фондовые рынки могут повлиять промежуточные выборы в США, пятничный отчет о рынке труда, а также квартальные результаты Apple, AMD, Novo Nordisk и AppLovin. На Таллиннской бирже в центре внимания будут результаты Infortar.
Сезон публикации квартальной отчетности в технологическом секторе США продолжается полным ходом. В понедельник результаты опубликуют Apple и Palantir, во вторник – производитель чипов AMD, а в среду – компания цифровой рекламы AppLovin.
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