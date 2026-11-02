Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
На предстоящей неделе на фондовые рынки могут повлиять промежуточные выборы в США, пятничный отчет о рынке труда, а также квартальные результаты Apple, AMD, Novo Nordisk и AppLovin. На Таллиннской бирже в центре внимания будут результаты Infortar.
На промежуточных выборах во вторник американцам предстоит судьбоносный выбор. Если демократы вернут себе контроль хотя бы над одной из двух палат Конгресса, они смогут существенно ограничить власть президента Дональда Трампа в течение следующих двух лет.
В понедельник компания Anthropic, занимающаяся разработками в сфере искусственного интеллекта, опубликовала проспект IPO. Однако инвестиционные эксперты считают, что в краткосрочной перспективе размещение может негативно повлиять на акции всего сектора.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.