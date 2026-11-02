Ryanair готовится повысить цены из-за удорожания топлива
У Ryanair истекает срок действия соглашений о хеджировании топливных цен, и компания намерена компенсировать растущие расходы за счет повышения цен на авиабилеты, сокращения персонала и давления на аэропорты.
Латвийская airBaltic готовится уволить около 100 пилотов и примерно 200 бортпроводников. Профсоюз считает, что авиакомпания отбирает кандидатов на сокращение по непрозрачным критериям, а часть работы передает иностранным агентствам.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.