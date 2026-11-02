Чистая прибыль Infortar сократилась почти на треть

На предстоящей неделе на фондовые рынки могут повлиять промежуточные выборы в США, пятничный отчет о рынке труда, а также квартальные результаты Apple, AMD, Novo Nordisk и AppLovin. На Таллиннской бирже в центре внимания будут результаты Infortar.
Tallinna Raamatutrükikoda чуть более чем за два года уже в третий раз меняет владельца. Концерн Infortar, который еще недавно объединял типографии, теперь продает весь полиграфический бизнес конкуренту из Вильянди.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.