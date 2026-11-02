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Чистая прибыль Infortar сократилась почти на треть

Чистая прибыль Infortar за третий квартал сократилась за год с 72,2 млн до 50,4 млн евро, хотя операционная прибыль немного выросла.
По итогам девяти месяцев чистая прибыль Infortar практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 57,6 млн евро. На фото – председатель правления концерна Айн Ханшмидт.
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