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  • 02.05.25, 12:54

Apple превзошла ожидания, но инвесторы нашли ложку дегтя в бочке меда

Американская технологическая компания Apple отчиталась о квартальных результатах, которые оказались лучше ожиданий, однако сократила программу обратного выкупа акций и признала, что импортные пошлины могут уже в этом месяце привести к дополнительным расходам почти в миллиард долларов.
Генеральный директор Apple Тим Кук признает, что торговая война, инициированная США, также увеличивает расходы компании.
  • Генеральный директор Apple Тим Кук признает, что торговая война, инициированная США, также увеличивает расходы компании.
  • Foto: DPA / Picture Alliance / Scanpix
С одной стороны, Apple опубликовала квартальные результаты, превзошедшие прогнозы аналитиков. Согласно финансовому году, начавшемуся в октябре, во втором квартале выручка компании составила 95,36 миллиарда долларов, а прибыль – 1,65 доллара на акцию. Прогноз аналитиков LSEG составлял соответственно 94,68 миллиарда и 1,63 доллара на акцию. Продажи основного продукта Apple – iPhone – достигли 46,84 миллиарда долларов, превзойдя ожидания аналитиков на уровне 46,17 миллиарда.
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