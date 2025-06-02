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  • 02.06.25, 07:51

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Главным событием начавшейся недели вероятно станет снижение процентных ставок Европейским центральным банком, что сделает капитал еще более доступным как для домовладельцев, так и для предпринимателей.
Опрос аналитиков Bloomberg показывает, что 5 июня ставка ЕЦБ, как ожидается, снизится до 2 процентов — это вдвое меньше прошлогоднего уровня.
  • Опрос аналитиков Bloomberg показывает, что 5 июня ставка ЕЦБ, как ожидается, снизится до 2 процентов — это вдвое меньше прошлогоднего уровня.
  • Foto: Zumapress/Scanpix
Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.
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