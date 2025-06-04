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  • 04.06.25, 17:20

Глава Tallinna Sadam приобрел почти 40 000 акций биржевой компании

Председатель правления Tallinna Sadam Валдо Калм приобрел почти 40 000 акций возглавляемой им компании, заплатив за них около 50 000 евро.
Председатель правления Таллиннского порта (Tallinna Sadam) Валдо Калм увеличил долю в возглавляемом им предприятии.
  • Председатель правления Таллиннского порта (Tallinna Sadam) Валдо Калм увеличил долю в возглавляемом им предприятии.
  • Foto: Liis Treimann
В интервью Äripäev Калм назвал причиной сделки свою консервативную инвестиционную стратегию: он сосредотачивается на компаниях, предлагающих стабильную доходность и дивиденды, и относит Tallinna Sadam именно к таким предприятиям.
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