Глава Tallinna Sadam приобрел почти 40 000 акций биржевой компании

Председатель правления Таллиннского порта (Tallinna Sadam) Валдо Калм увеличил долю в возглавляемом им предприятии.
Foto: Liis Treimann
В интервью Äripäev Калм назвал причиной сделки свою консервативную инвестиционную стратегию: он сосредотачивается на компаниях, предлагающих стабильную доходность и дивиденды, и относит Tallinna Sadam именно к таким предприятиям.
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