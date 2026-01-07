Назад 07.01.26, 11:12 TKM Grupp расширяет автомобильный бизнес за счет новых приобретений Дочерняя компания TKM Grupp – TKM Auto – расширяет деятельность в сфере автоторговли и приобретает 100% долю в трех компаниях.

Автомобильный сегмент TKM Grupp включает дистрибьютора автомобилей KIA с независимой дилерской сетью в странах Балтии, а также шесть представительств по розничной продаже и обслуживанию автомобилей в Эстонии, Латвии и Литве. На фото – председатель совета директоров TKM Grupp Юри Кяо.

Foto: Andras Kralla

Согласно биржевому сообщению, сегодня было подписано соглашение, в соответствии с которым TKM Auto приобретает 100% долю в трех компаниях: Rohe Auto AS, SKO Motors OÜ, а также в обществе с ограниченной ответственностью, которое будет создано до завершения сделки и будет заниматься управлением недвижимостью.