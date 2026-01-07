TKM Grupp расширяет автомобильный бизнес за счет новых приобретений

Автомобильный сегмент TKM Grupp включает дистрибьютора автомобилей KIA с независимой дилерской сетью в странах Балтии, а также шесть представительств по розничной продаже и обслуживанию автомобилей в Эстонии, Латвии и Литве. На фото – председатель совета директоров TKM Grupp Юри Кяо.
Foto: Andras Kralla
Согласно биржевому сообщению, сегодня было подписано соглашение, в соответствии с которым TKM Auto приобретает 100% долю в трех компаниях: Rohe Auto AS, SKO Motors OÜ, а также в обществе с ограниченной ответственностью, которое будет создано до завершения сделки и будет заниматься управлением недвижимостью.
Покупатели розничных магазинов очень чувствительны к ценам, а потребительская уверенность находится на рекордно низком уровне, что особенно проявилось в сентябре, рассказал руководитель биржевой компании TKM Grupp Рауль Пуусепп.
Верховный суд Латвии в понедельник вынес окончательное решение, оставив в силе штраф, наложенный на TKM Grupp и ее дочернюю компанию KIA Auto. Таким образом завершился начавшийся в 2014 году спор с латвийским Советом по конкуренции.