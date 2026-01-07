Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,2%315,14
  • OMX Riga−0,43%925,87
  • OMX Tallinn0,17%2 068,74
  • OMX Vilnius0,25%1 372,62
  • S&P 500−0,01%6 943,87
  • DOW 300,14%49 531,98
  • Nasdaq −0,07%23 529,93
  • FTSE 100−0,78%10 043,91
  • Nikkei 225−1,06%51 961,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,22
  • 07.01.26, 11:12

TKM Grupp расширяет автомобильный бизнес за счет новых приобретений

Дочерняя компания TKM Grupp – TKM Auto – расширяет деятельность в сфере автоторговли и приобретает 100% долю в трех компаниях.
Автомобильный сегмент TKM Grupp включает дистрибьютора автомобилей KIA с независимой дилерской сетью в странах Балтии, а также шесть представительств по розничной продаже и обслуживанию автомобилей в Эстонии, Латвии и Литве. На фото – председатель совета директоров TKM Grupp Юри Кяо.
  • Автомобильный сегмент TKM Grupp включает дистрибьютора автомобилей KIA с независимой дилерской сетью в странах Балтии, а также шесть представительств по розничной продаже и обслуживанию автомобилей в Эстонии, Латвии и Литве. На фото – председатель совета директоров TKM Grupp Юри Кяо.
  • Foto: Andras Kralla
Согласно биржевому сообщению, сегодня было подписано соглашение, в соответствии с которым TKM Auto приобретает 100% долю в трех компаниях: Rohe Auto AS, SKO Motors OÜ, а также в обществе с ограниченной ответственностью, которое будет создано до завершения сделки и будет заниматься управлением недвижимостью.
Похожие статьи

Биржа
  • 31.12.25, 14:24
Таллиннская биржа удивляет: годовой рост оставил крупнейшие индексы позади
Зеленое Рождество пришло и на Таллиннскую биржу, в декабре местные акции воспряли и показали быстрый рост.
Биржа
  • 10.07.25, 16:59
Прибыль TKM Grupp за первое полугодие упала до самого низкого уровня за всю историю
Компания TKM Grupp опубликовала в среду результаты второго квартала и первого полугодия, которые свидетельствуют как о снижении оборота, так и о сокращении чистой прибыли на несколько миллионов евро.
Новости
  • 10.10.25, 11:11
Глава TKM Grupp: в торговле ощущается заметный спад
Покупатели розничных магазинов очень чувствительны к ценам, а потребительская уверенность находится на рекордно низком уровне, что особенно проявилось в сентябре, рассказал руководитель биржевой компании TKM Grupp Рауль Пуусепп.
Биржа
  • 23.12.25, 10:59
Tallinna Kaubamaja проиграл судебную тяжбу, длившуюся 11 лет
Верховный суд Латвии в понедельник вынес окончательное решение, оставив в силе штраф, наложенный на TKM Grupp и ее дочернюю компанию KIA Auto. Таким образом завершился начавшийся в 2014 году спор с латвийским Советом по конкуренции.
  • KM
Sisuturundus
  • 23.12.25, 09:14
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus
Знаете ли вы, какую долгую историю имеет Forus Takso и какие разнообразные возможности есть в приложении Forus? Ответьте на вопросы викторины и узнайте! В конце викторины всех участников ждет сюрприз.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 05.01.26, 09:00
Предприниматель года – скромный миллиардер, который пытается обуздать ИИ: «Если правительство США этого не делает, это сделаю я»
2
Новости
  • 06.01.26, 06:00
Спасла Конституция: предприниматель, едва не потерявший бизнес из-за уголовного дела, выиграл в суде
3
Новости
  • 06.01.26, 14:30
Наследники основателя Olympic заработали на криптовалюте и золоте 100 млн. «Постоянно ощущается напряжение»
4
Интервью
  • 05.01.26, 06:00
Совладелица семейной компании: «Наш сектор в 2025 году прошел свое дно»
5
Новости
  • 05.01.26, 16:58
Компания основателей Skype превращает сотрудников в совладельцев
6
Mнения
  • 06.01.26, 08:46
Большой глобальный прогноз на 2026 год: война закончится, но на каких условиях?

Последние новости

Новости
  • 07.01.26, 16:35
США объявили о захвате танкера под российским флагом
Второе судно захвачено
Новости
  • 07.01.26, 16:15
Обанкротился рыбный завод с крупной налоговой задолженностью
Новости
  • 07.01.26, 15:41
Снегопад нарушил авиасообщение в Париже и Амстердаме
Новости
  • 07.01.26, 14:49
«Я работал под руководством фондов – мне не понравилось». Владелец Puukeskus продает бизнес генеральному директору
Новости
  • 07.01.26, 14:01
Электростанция Аувере вновь вышла из строя
Новости
  • 07.01.26, 13:16
Рост цен на серебро вынудил закрыться местный ювелирный магазин
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Новости
  • 07.01.26, 12:42
Минюст: дарственная на дом в Виймси может быть оспорена в рамках дела экс-главы Slava Ukraini

Сейчас в фокусе

В ситуации, когда деятельность частного лица вызывала подозрения примерно пять-шесть лет назад и отсутствуют жалобы на его бизнес-деятельность, нет оснований утверждать, что заявитель не обладает корректной деловой репутацией и надежностью, посчитал суд.
Новости
  • 06.01.26, 06:00
Спасла Конституция: предприниматель, едва не потерявший бизнес из-за уголовного дела, выиграл в суде
Член правления Hendaya Invest Керон Сепп.
Новости
  • 06.01.26, 14:30
Наследники основателя Olympic заработали на криптовалюте и золоте 100 млн. «Постоянно ощущается напряжение»
Владимир Путин и Дональд Трамп — политики на редкость мирные, но что это означает для остального мира?
Mнения
  • 06.01.26, 08:46
Большой глобальный прогноз на 2026 год: война закончится, но на каких условиях?
У Яана Таллинна есть четкая стратегия того, как держать искусственный интеллект под контролем. «Я стараюсь инвестировать в ИИ-компании просто для того, чтобы быть внутри процесса и разговаривать с людьми. В конечном счете – по крайней мере пока – все, что происходит в компаниях, находится под контролем людей».
Интервью
  • 05.01.26, 09:00
Предприниматель года – скромный миллиардер, который пытается обуздать ИИ: «Если правительство США этого не делает, это сделаю я»
Долгосрочные сотрудники Ambient Sound Investments могут продать полученную в качестве вознаграждения долю обратно компании. Генеральный директор и миноритарный акционер Таунo Татс работает в компании с 2007 года. (Фото сделано в 2012 году)
Новости
  • 05.01.26, 16:58
Компания основателей Skype превращает сотрудников в совладельцев
Супруги и деловые партнеры Рита и Янно Вялинг говорят друг другу: «Мы справимся вместе!»
Интервью
  • 05.01.26, 06:00
Совладелица семейной компании: «Наш сектор в 2025 году прошел свое дно»
Таави Ильвес прогнозирует рост индекса Таллиннской фондовой биржи почти на 10 процентов.
Биржа
  • 06.01.26, 12:00
Прогноз инвесторов на 2026 год: оптимизм в США сталкивается со страхом пузыря, от Таллиннской биржи ждут сюрприза
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus
  • KM
Sisuturundus
  • 23.12.25, 09:14
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus

На главную

Деловые ведомости

