Тарифы и ИИ – главные темы в отчетах Apple и Amazon

Несмотря на хорошие результаты, которые превзошли ожидания аналитиков, акции Apple выросли лишь на 2%. Акции же Amazon упали на 7%, при том что и у гиганта коммерческой торговли результаты во многом были лучше прогнозов.
Компания Apple сильно пострадала от торговой политики Трампа. Также у инвесторов вызывает обеспокоенность отставание от конкурентов в области разработок искусственного интеллекта. Кроме того, предстоящие юридические и регуляторные решения представляют собой долгосрочную угрозу для бизнеса компании в сфере услуг.
Apple ожидает, что в следующем квартале до сентября расходы из-за тарифов увеличатся на 1,1 млрд долларов, если текущие тарифные ставки не изменятся, сказал генеральный директор Тим Кук.
Трамп планирует ввести 25-процентные тарифы на импорт из Индии, откуда, по словам главы Apple, теперь поступают большинство iPhone, которые продаются в США.
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Глобальные продажи iPhone за последний квартал выросли на 13,5% по сравнению с прошлым годом, составив 44,6 млрд долларов. По словам финансового директора Apple Кевана Парекха, часть продаж, очевидно, была стимулирована заказами, которые были сделаны до вступления тарифов в силу. Он оценил рост этих продаж примерно «на один пункт из десяти процентов роста по сравнению с прошлым годом».
Apple заявила, что ее валовая маржа, которая особенно внимательно отслеживается с точки зрения влияния тарифных расходов на прибыльность, составила 46,5%, что лучше ожидаемых 46%. Ожидается, что валовая маржа останется стабильной в пределах от 46% до 47%.
В Китае продажи Apple пострадали из-за конкуренции со стороны местных производителей смартфонов, таких как Huawei и Xiaomi. Тем не менее, выручка из Китая увеличилась на 4% по сравнению с прошлым годом, составив 15,4 млрд долларов. Кук сообщил аналитикам, что рост в Китае был обусловлен продажами iPhone, а некоторые продукты Apple выиграли от новой программы субсидий на смартфоны от правительства Китая.
Выручка от услуг, включая App Store, iCloud и Apple Pay, составила 27,4 млрд долларов, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом, продолжая демонстрировать двузначный рост.
Прибыль на акцию составила 1,57 доллара, что превысило консенсусный прогноз аналитиков в 1,43. Чистая прибыль выросла до 23,4 млрд долларов по сравнению с ожидаемыми 21,4 млрд долларов.
Кук отметил, что Apple увеличивает инвестиции в искусственный интеллект, не уточнив при этом точных цифр. Компания также перераспределяет сотрудников, чтобы сосредоточиться на разработке AI-функций. «Мы вкладываем все наши усилия в это», – добавил Кук.
Apple потратила 8,8 млрд долларов на исследования и разработки за три месяца до июня, что на 800 млн долларов больше, чем в прошлом году. Кук также заявил, что Apple открыта для приобретения других компаний, которые помогут ускорить её усилия в сфере искусственного интеллекта.
Расходы портят прогнозы Amazon
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Несмотря на хорошие результаты, акции Amazon упали на 7%. Гигант электронной торговли представил разочаровывающие прогнозы на третий квартал, где говорится об увеличении расходов на искусственный интеллект.
Выручка компании выросла на 13% по сравнению с прошлым годом, составив 167,7 млрд долларов за последний квартал. Это превысило ожидания аналитиков, которые предсказывали выручку в 162,2 млрд.
Тем временем капитальные расходы за квартал составили 31,4 млрд долларов, большая часть которых была направлена на инфраструктуру искусственного интеллекта.
Значительные расходы на ИИ повлияли и на прогнозы прибыли. Amazon ожидает, что операционная прибыль в третьем квартале составит от 15,5 млрд до 20,5 млрд долларов, что ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 19,4 млрд долларов. Ожидаемая выручка будет в пределах 174 млрд – 179,5 млрд, что лишь немного выше ожиданий аналитиков в 173 млрд долларов.
Подразделение компании Amazon Web Services (AWS), предоставляющее облачные вычисления и управляющее дата-центрами, сообщило о росте продаж на 17,5% до 30,9 млрд долларов, что соответствовало ожиданиям. Однако аналитики Jefferies отметили, что этот рост был «разочаровывающим» по сравнению с более сильными результатами конкурентов Microsoft и Google.
Чистая прибыль во втором квартале значительно превысила ожидания, увеличившись на 35% до 18,2 млрд долларов по сравнению с прошлым годом.
Генеральный директор Amazon Энди Джасси ранее заявил, что в 2025 финансовом году компания потратит более 100 млрд долларов на инициативы в сфере ИИ. «ИИ станет крупнейшей трансформацией нашего времени. Каждая сфера нашей работы будет затронута ИИ каким-то значимым образом», – сказал он на встрече с аналитиками.
Однако Джасси отметил, что спрос на AWS «превышает предложение в данный момент», ссылаясь на ограничения в мощности и задержки с поставками чипов.
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Amazon может получить выгоду от отмены так называемых исключений по минимальным ввозным пошлинам, которые до сих позволяли китайским онлайн-ритейлерам отправлять товары с низкой стоимостью прямо из Китая без уплаты пошлин.
Amazon также присоединилась к конкурентам, которые планируют сокращение штатов, пытаясь успокоить некоторых инвесторов, обеспокоенных тем, что значительные инвестиции в ИИ пока не принесли тех приростов производительности, которые руководство обещало, рекламируя эту технологию.
«Нам потребуется меньше людей для выполнения некоторых задач, которые выполняются сегодня, и больше людей для выполнения других типов работ. Трудно точно предсказать, как все будет развиваться, но в ближайшие несколько лет мы ожидаем, что это приведет к сокращению общей численности корпоративного штата», – писал руководитель Amazon в недавнем обращении к сотрудникам компании.
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